publié le 03/03/2021 à 13:33

Pour aider les jeunes en situation de grande précarité à cause de la pandémie, les protections hygiéniques pour les étudiantes seront gratuites à partir de la prochaine rentrée universitaire. Mais dès cette semaine, le groupe Carrefour lance une opération dans ses supermarchés : 1 paquet gratuit sur présentation de sa carte d'étudiant. Une nécessité pour certaines jeunes filles.

Orianne, 22 ans, dépense en moyenne 8 euros par cycle. "C'est énorme", estime-t-elle. Elle fait tout pour économiser et, de temps en temps, garde ses tampons plus longtemps que la durée recommandée.

Selon une enquête du Fonds d'aide aux jeunes (FAJ), une étudiante sur trois ne peut payer seule ses protections périodiques. Pour son vice-président, les conséquences sont désastreuses : "Tout d'abord un mal être individuel entre vivre dignement un moment normal du mois ou manger à sa faim, explique-t-il. Et on a également des témoignages d'étudiants et d'étudiantes qui avaient déjà raté les cours de peur d'avoir des fuites".

Dès septembre, des tampons et des serviettes seront disponibles gratuitement dans toutes les universités.

À écouter également dans ce journal

Rugby - Le sélectionneur du XV de France est mis hors de cause après les nombreuses contaminations au coronavirus au sein de l'équipe. D'après la FFR, il avait quitté la bulle sanitaire mais en avait le droit et n'est pas le patient zéro, celui qui a transmis le virus en premier lieu.

Peugeot - Le groupe PSA Peugeot-Citroën a réalisé de bons résultats malgré la crise et des ventes en recul. Il dégage sur l'année 2 milliards d'euros de bénéfices, avec une prime d'intéressement de 3.000 euros annoncée pour les salariés.

Isère - Un jeune homme de 18 ans mis à la porte du foyer familial est venu se venger en organisant une expédition punitive avec d'autres jeunes. Ils ont ligoté la mère et asséné des coups violents au père de famille après avoir fouillé la maison. Les agresseurs ont rapidement été arrêtés par les gendarmes.