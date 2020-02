publié le 20/02/2020 à 07:31

"Monsieur le président, je vais demander une suspension de séance", est devenue la phrase la plus entendue à l'Assemblée nationale, ces dernières heures, alors que les députés examinent actuellement la réforme des retraites. Les élus sont d'ailleurs régulièrement rappelés au règlement au milieu de débats chaotiques.

"Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée nationale", a d'ailleurs dû rappeler Richard Ferrand, président de l'Assemblée, à Jean-Luc Mélenchon. "Ça me parait un peu exagéré, vous devriez vous calmer", lui a répondu l'intéressé. "Oh, ne vous inquiétez pas, je suis très calme", a rétorqué le titulaire du perchoir. "Oui, et bien c'est pas l'impression que tu donnes". Un tutoiement qui n'est pas de rigueur au palais Bourbon, et traduit bien l'état de nervosité des uns et des autres.

Les députés ont plus de 40.000 amendements à examiner en quelques jours. À ce rythme, il parait impossible de tout boucler dans les délais. Une situation dénoncée par la majorité, qui accuse la France insoumise de "jouer le pourrissement". Le parti de Jean-Luc Mélenchon revendique de faire de l'obstruction parlementaire.

"Nous sommes entrés en résistance, ici aussi, dans l'hémicycle", répond d'ailleurs l'opposition. L'idée d'un 49-3 a par ailleurs resurgi, soit un passage en force du gouvernement, sans vote, comme le permet la constitution. L'option n'est pas celle privilégiée par la majorité, mais il ne s'agit plus d'un tabou chez les parlementaires ou chez l'exécutif.

