Réforme des retraites : à quoi s'attendre pour la grève du 20 février ?

publié le 19/02/2020 à 12:05

Mobilisés depuis le 5 décembre, les syndicats CGT, SU, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF ont appelé une nouvelle fois les Français à se mobiliser contre la réforme des retraites à l'occasion d'une journée de manifestation et de grève générale et nationale ce jeudi 20 février 2020.

L'examen du projet à l'Assemblée nationale a débuté lundi 17 février. La CGT a d'ailleurs annoncé ce mercredi 19 février qu'elle claquait la porte de la conférence de financement, dénonçant un "compromis impossible" avec le gouvernement et annonçant qu'elle allait organiser une nouvelle conférence "alternative".

Pour cette dixième journée de mobilisation, à Paris, les manifestants s'élanceront à 13h30 de Montparnasse en direction de Place d'Italie. Les transports pourront être perturbés sur ce trajet, il y aura probablement des stations de métro fermées. De nombreuses autres manifestations sont prévues partout en France. Le réseau de transports en commun de la métropole Nice-Côte d'Azur, par exemple, sera très perturbé, avec aucun tramway et seulement quelques bus, selon Nice-Matin.

La neuvième journée de mobilisation avait eu lieu jeudi 6 février. 121.000 personnes avaient manifesté en France, dont 15.000 à Paris.