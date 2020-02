Retraites : la CGT quitte la table de la conférence de financement

publié le 19/02/2020 à 09:42

La CGT claque la porte de la conférence de financement des partenaires sociaux, alors qu'elle a débuté hier, mardi 18 février. La conférence était chargée de trouver des solutions pour ramener à l'équilibre le système de retraites d'ici à 2027 et devait durer jusqu'en avril.

"Le compromis n'est pas possible. On n'a plus rien à faire à cette conférence de financement, a annoncé Catherine Perret, la numéro 2 de la CGT, sur Radio Classique ce mercredi 19 février. "Nous allons organiser notre propre conférence, parce que nous avons des propositions en matière de financement qui sont très sérieuses et qui sont d'ailleurs partagées au sein de l'intersyndicale", a-t-elle ajouté.

La CGT ne sera donc pas présente à la conférence pour une seconde session de travail jeudi 20 février au ministère des Solidarités, ni aux autres réunions. Les organisations syndicales (CDFT, CGT, FO, CFE-CGC, CFDT, Unsa) et patronales (Medef, CPE, U2P, FNSEA) devaient se réunir six fois d'ici à avril.

À la suite de cette annonce, le nouveau "Monsieur Retraites" du gouvernement Laurent Pietraszewski a assuré que la conférence allait continuer malgré le départ de la CGT. "Il n'y a pas que la CGT dans le paysage", a-t-il déclaré sur BFMTV.