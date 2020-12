publié le 03/12/2020 à 07:17

Lorsqu'il est battu en 1981, Valéry Giscard d'Estaing a 55 ans et il tentera de revenir au pouvoir en repartant du bas de l'échelle, ce que lui seul a fait. Une réelle prouesse doublée d'une certaine humilité. En 1983, il parcourt la campagne au volant de sa Peugeot verte et redevient simple conseiller général du Puy-de-Dôme. Tout juste un an plus tard en 1984, le voilà de retour à l'Assemblée comme député du Puy-de-Dôme, il y restera jusqu'en 1997.

Giscard rime aussi avec cumulard, député et en même temps président du Conseil régional d'Auvergne, il y est élu en 1986 pendant près de 20 ans. Il n'en reste pas là, en 1989, les jeunes de l'UDF, son parti, veulent sa peau mais aux élections européennes, il conduit une liste nationale qui arrive en tête, un vrai tour de force. Ce n'est pas terminé puisqu'en 1995, VGE se représente à la mairie de Clermont Ferrand, sans succès, mais attention, pas de quoi le décourager.

Il songe à prendre sa revanche à l'élection présidentielle la même année. Il finit par y renoncer, même si des années plus tard, il jurait encore qu'il aurait eu de sérieuses chances de l'emporter. Une présidence chasse l'autre, un espoir aussi. VGE se rêve alors en président de l'Europe mais son projet de constitution européenne est rejeté par les Français en 2005. Sonne alors la fin de cette nouvelle épopée giscardienne.

À écouter également dans ce journal

Décès - Valéry Giscard d'Estaing est décédé, à l'âge de 94 ans, dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher. Le troisième président de la Ve République avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques.

Vaccin - Les Britanniques pourront se faire vacciner contre le virus dès la semaine prochaine. Pour la France, il faudra attendre un peu, trois essais de vaccins doivent démarrer dans quelques jours.

Football - Au bord du KO en début de 2nde période, le PSG s'est finalement imposé 3-1 contre Manchester United, mercredi 2 décembre en Ligue des champions. Un match nul lui suffira face à Basaksehir mardi 8 décembre pour rejoindre les 8es de finale.