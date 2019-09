publié le 27/09/2019 à 07:22

C'est une adresse typiquement parisienne, à l'angle d'une impasse du VIe arrondissement. À la brasserie La Palette, Jacques Chirac avait ses habitudes. Il venait en effet souvent ici, deviser avec ses amis spécialistes de l'art primitif.

"Il buvait son café avec ses amis galeristes et ça faisait tout drôle", confie Daniel, l'un des derniers serveurs de l'établissement à l'avoir vu s’asseoir en terrasse, avant que la maladie ne le rende plus discret. "On m'a dit que c'était un habitué, qu'il venait souvent. C'était un monsieur normal".

Normal, à une exception près, à en croire le galeriste Bob Vallois, partenaire de nombreux petit-déjeuners de son ami Jacques Chirac, décédé jeudi 26 septembre. "Je ne vous dirai pas que c'était du jus d'orange, c'était plutôt une tomate : pastis et et grenadine, avec un croissant. Au petit-déjeuner, faut le faire ! Ce sont des souvenirs inoubliables, confie-t-il au micro de RTL.

Un siège désormais vide en terrasse, mais qui reste, pour beaucoup d'habitants du quartier, celui de Jacques Chirac.

