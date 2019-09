Angela Merkel et Jacques Chirac le 11 octobre 2008

Depuis le décès de Jacques Chirac jeudi 26 septembre, les hommages internationaux se multiplient.

Angela Merkel, la chancelière allemande, a salué un "formidable partenaire". Le patron de l'Organisation des nations unies (ONU) salue, quant à lui, un "pionnier de la lutte pour le climat", en référence à son discours en 2002 à Johannesburg (Afrique du Sud) "Notre maison brûle nous regardons ailleurs".

Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, évoque un "homme aimable et généreux". Jacques Chirac s'était pourtant opposé à lui et à Georges W. Bush lors de l'entrée en guerre des Britanniques et Américains en 2003 en Irak.

Et puis les personnalités françaises se sont également exprimées pour rendre hommage au président disparu. Parmi les nombreuses réactions qui pleuvent, des hommages politiques bien sûr, mais aussi de son cercle proche. Parmi eux, son amie Line Renaud qui dit sur RTL avoir perdu "un frère" ou encore François Pinault qui fait part de son "infinie tristesse."

À écouter également dans ce journal

Allocution d'Emmanuel Macron - Le président de la République a pris la parole à 20 heures après le décès de Jacques Chirac ce jeudi 26 septembre. "Il rentre dans l'Histoire, et manquera à chacun d'entre nous désormais", conclue Emmanuel Macron, aux termes de 9 minutes d'allocution.

Hommage national - L'Élysée a ouvert ses portes dès hier soir pour permettre aux citoyens de présenter leurs condoléances. Une messe solennelle est prévue à l'église Saint-Sulpice lundi à 12h. Lundi qui sera d'ailleurs une journée de deuil national dans notre pays.



Hommages politiques - "Je suis comme tous les Français, très ému et un peu nostalgique", a réagi le Premier ministre Édouard Philippe. Nicolas Sarkozy a déclaré : "une part de ma vie disparaît aujourd'hui." Alain Juppé a évoqué "une très forte émotion personnelle" au micro de RTL. "Mort, même l'ennemi mérite le respect", dit Jean-Marie Le Pen.