publié le 26/09/2019 à 21:20

"Ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous". En ce 11 mars 2007, Jacques Chirac, qui préside la Nation depuis 1995, s'adresse aux Français pour la dernière fois. Affaibli par un accident vasculaire cérébral qui l'a frappé deux ans plus tôt, il doit se résigner à voir Nicolas Sarkozy accéder quelques semaines plus tard à l'Élysée.

Le moment est donc solennel, mais également très spécial pour le président de 75 ans qui met à cet instant précis un terme à une trajectoire politique exceptionnelle de plus d'un demi-siècle. Dans cette allocution en signe de Chant du cygne, Jacques Chirac n'a qu'un seul mot à la bouche : La France.

"La France, mes chers compatriotes, je l'aime passionnément", avoue celui qui se décrivait avant tout comme un serviteur de l'État. "J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force, à son service, à votre service. Servir la France, servir la paix, c'est l'engagement de toute ma vie". Un amour viscéral qu'il exprime une fois encore : "Cette France que j'aime autant que je vous aime".

En ce moment historique, où il annonce qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat, Jacques Chirac tient à adresser à des Français chers à son cœur son testament politique : "Je voudrais vous adresser plusieurs messages".

Un testament politique

"D'abord, ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre", assène le président Chirac. "Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise. Il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme", ajoute-t-il.

Ensuite, Chirac l'"optimiste" l'affirme haut et fort : "Vous devez toujours croire en vous et en la France. Nous avons tant d'atouts. Nous ne devons pas craindre les évolutions du monde. Ce nouveau monde, il faut le prendre à bras-le-corps". L'Europe, également, est au cœur de ce dernier discours : "Il est vital de poursuivre la construction européenne".

Enfin, Chirac prédit "la révolution écologique qui s'engage". "Si nous ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de l'humanité et la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe", affirme-t-il en ce jour de mars 2007. Des "messages" chiraquiens qui en 2019, à l'heure du Brexit, du réchauffement climatique, de la recrudescence des populismes et de l'antisémitisme, résonne encore étrangement...