Deux verts pour une échappe bleu blanc rouge. Les frères Revelli font partie des gloires de l'AS Saint-Étienne. De la grande époque des années 70, mais effectivement, en mars prochain, ils seront sur le même terrain, mais pas dans la même équipe.

On parle ici des élections municipales. L'un défend les couleurs de La République en Marche, Patrick, et l'autre, Hervé, soutient le maire sortant Les Républicains. "C'est un atout au départ, parce qu'on connait" d'après Patrick Revelli, "mais pour finaliser un projet ça ne suffit pas" reprend-il.

De son côté Hervé Revelli, soutien du maire sortant Gaël Perdriau, laisse la porte ouverte à une collaboration avec son frère, "on ne sait jamais, ce n'est pas impossible". Patrick, lui, qui est engagé sous la bannière de LaREM, a déjà été proche des socialistes et même des communistes, "je suis pour l'ouverture, mais je ne vais pas au-delà des limites du terrain, je ne vais pas aux extrémités".

Son frère Hervé prévient : "C'est un attaquant, il a décidé de se présenter, c'est pour gagner, pas pour faire le remplaçant". Les deux prétendants ont encore deux mois pour se préparer avant le coup d'envoi des municipales.

