publié le 24/09/2019 à 21:08

L'affaire ukrainienne a renforcé les appels à destituer Donald Trump. Mardi 24 septembre, des médias américains (le Washington Post, le New York Times et la chaîne NBC) annoncent que le parti démocrate va finalement franchir le pas, après plusieurs hésitations passées, relate l'AFP. La démocrate Nancy Pelosi serait sur le point de lancer la première étape d'une procédure procédure plus politique que juridique, aux répercussions incertaines.

Plusieurs élus démocrates réclament depuis avril le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump sur la base des conclusions de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Les démocrates ont également ouvert des enquêtes parlementaires sur ses impôts, de possibles conflits d'intérêt liés à ses affaires, ou encore sur des sommes versées pour faire taire des maîtresses présumées.

Désormais, ils soupçonnent aussi le locataire de la Maison Blanche d'avoir abusé de ses pouvoirs pour nuire à l'ancien vice-président Joe Biden, le favori de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020.

Suivez l'évolution de la situation en direct :

21h30 - Nancy Pelosi a indiqué qu'elle ferait une déclaration à 23 heures (heure française).

