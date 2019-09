et Thomas Pierre

publié le 24/09/2019 à 22:33

Emmanuel Macron a consacré une bonne partie son discours à la paix. "Pour bâtir la paix", a dit le président français, "il faut du courage et ce courage nous manque aujourd'hui". Pour le chef de l'État, c'est simple : les États-Unis et l'Iran doivent se remettre tout de suite autour de la table des "négociations" pour éviter les "risques d'embrasement" dans le Golfe.

"Plus que jamais le temps est à la reprise des négociations entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Iran, les signataires du JCPOA (accord sur le nucléaire iranien) et les puissances de la région concernées au premier titre par la sécurité et la stabilité de celle-ci", a-t-il déclaré à la tribune des Nations Unies. "Je crois au courage de bâtir la paix".

Le président a consacré toute la deuxième partie de son discours au défi climatique. "Le combat est loin d'être gagné, il est même très mal engagé", a admis Emmanuel Macron.

