Pastoraloup, un collectif qui aide les bergers contre les attaques de loup

publié le 12/10/2020 à 12:35

C'est une initiative qui pourrait bien sauver la vie de nombreux animaux en montagne. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le programme d'écocitoyenneté "Pastoraloup", mis en place par l'association "Férus", permet à des éleveurs et bergers d'être aidés par des bénévoles engagés pour la protection des loups, pour surveiller leurs troupeaux et éviter les attaques.

À Prads-Haute-Bléone, dans les alpages, à 1 800 mètres d'altitude, un troupeau de plus de 1.000 brebis est guidé par un chien et deux jeunes bergers, dont, Paul, 26 ans, qui se montre vigilant à tous les instants car le loup n'est jamais très loin : "Il y a des endroits qu'il faut éviter car on sait que s'il est là, ça va faire boom".

Cet été, sa petite amie, Maryamme a vu plusieurs fois ces prédateurs près du troupeau alors qu'il y a eu une attaque dans la vallée. "Ils étaient de l'autre côté du vallon (...), c'est d'autant plus dur parce qu'on ne s'y attend pas"; raconte-t-elle.

À la tombée de la nuit, Paul et Maryamme vont se reposer et passent le relais à François, un bénévole. Ce retraité, ancien salarié de La Poste, installe sa tente à côté de l'enclos où les brebis se reposent. "Si jamais il y a quelque chose qui se passe, il faut faire attention", prévient-il. Pour assurer un dialogue apaisé entre les deux parties, les défenseurs de loups et les éleveurs ont signé un contrat, où ils s'engagent à respecter les positions de chacun.

François, bénévole de Pastoraloup, veille sur les brebis pendant la nuit Crédit : Nicolas Burnens/RTL