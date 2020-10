publié le 12/10/2020 à 09:09

Son aveu avait été le symbole de l'échec de StopCovid. Après avoir annoncé qu'il n'avait pas téléchargé l'application de traçage, pourtant fortement promue par le gouvernement, Jean Castex a annoncé la mise en ligne d'une nouvelle version. Le premier ministre a précisé que cela est prévu pour le 22 octobre prochain.



Invité de Franceinfo, le premier ministre n'a pas détaillé les nouveautés qui constitueront cette nouvelle mouture de l'application. Le chef du gouvernement a reconnu que la version actuelle "n'avait pas eu les effets escomptés" pour lutter contre le coronavirus. Il a d'ailleurs précisé ne toujours pas avoir téléchargé StopCovid sur son téléphone.

L'application StopCovid a été installée à ce jour plus de 2,6 millions de fois, soit bien moins que les applications britanniques et allemandes, téléchargées respectivement 16 et 18 millions de fois. À noter aussi qu'elle a été désinstallée plus d'un million de fois, selon les chiffres annoncés par le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O.

7.969 personnes s'y sont déclarées comme étant positives et 472 notifications ont été envoyées à de potentiels cas contacts.