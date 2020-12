publié le 24/12/2020 à 07:17

Emmanuel Macron ne devrait pas passer le réveillon de Noël isolé à la Lanterne. Selon l'Élysée, une semaine après avoir été testé positif à la Covid-19, l'état de santé du président s'améliore, il passera un dernier test avant de retrouver une vie plus normale.

Sauf rechute dans la nuit, Emmanuel Macron quittera donc Versailles et sa résidence de la Lanterne ce jeudi. Les maigres informations données hier par l'Élysée laissent entendre qu'il va mieux, que ses symptômes connus (fatigue, toux, courbatures) ont disparu.

Un proche du chef de l'État précise qu'il respecte scrupuleusement les obligations du protocole sanitaire et donc qu'il se fera tester encore ce matin. S'il est négatif et en forme, il pourra retrouver sa famille et sa femme Brigitte pour passer les fêtes de Noël alors qu'il a du rester seul à la Lanterne pour célébrer ses 43 ans le 21 décembre dernier.

Emmanuel macron a-t-il l'intention de se montrer sur le terrain, de faire un déplacement pour montrer aux Français qu'il est guéri et en forme ? Non, répond l'Élysée, pas dans les jours qui viennent. Entre le dossier européen et les chiffres de l'épidémie, à surveiller pendant les fête, Emmanuel macron a de quoi faire préfère garder un peu d'énergie.

À écouter également dans ce journal

Noël. Pas plus de 6 à tables, distances respectées, pièces aérées : le réveillon de Noël sera particulier cette année, ce qui ne l'empêchera pas d'être festif. Il conviendra de garder le masque le plus possible, de privilégier les checks du coude aux embrassades et d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour chasser les gouttelettes présentes dans l'air. À Rome, pas de messe de minuit pour le pape François mais une cérémonie célébrée à 19 heures par le Pape dans une basilique Saint-Pierre quasi-vide.

Enlèvement dans le Tarn. Une gigantesque battue a été organisée hier pour tenter de retrouver l'infirmière disparue le 15 décembre. L'affaire a pris une autre tournure, une instruction a été ouverte pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration". En instance de divorce, la trentenaire est proche de ses enfants, elle n'avait pas de raison de s'en aller sans eux.



Ligue 1. L'Olympique lyonnais a pris la tête du championnat de France de Ligue 1 grâce à une large victoire face à Nantes (3-0) qui lui permet de passer devant Lille grâce à la différence de but. Le PSG est sur la troisième marche du podium.