publié le 24/12/2020 à 05:41

Cette année, pandémie oblige, les festivités de fin d'année vont se faire en petit comité. En ce jeudi 24 décembre, jour du réveillon de Noël, voilà un mode d'emploi pour réveillonner en toute sécurité. D'abord, un plan de table préparé à l'avance, pour 6 personnes maximum, en installant une rallonge si possible et on peut laisser une chaise vide entre chaque convive.

Il est préférable également d'avoir une personne unique pour servir, qui se lavera régulièrement les mains. Ne pas oublier d'aérer la pièce pendant 10 minutes, une ou deux fois dans la soirée pour chasser les micro gouttelettes en suspension dans l'air. Pas d'embrassades bien sûr au moment du déballage des cadeaux mais un check du coude.

Enfin, le masque, que l'on porte correctement au dessus du nez et que l'on enlève juste pour déguster la dinde, la bûche et le champagne.

À écouter également dans ce journal

Brexit - Le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a annoncé jeudi que les ultimes discussions sur un accord post-Brexit, que Londres et Bruxelles sont en passe de conclure, se poursuivraient "toute la nuit". L'Union européenne et le Royaume-Uni pourraient donc annoncer jeudi un accord historique.

Puy-de-Dôme - D'après le procureur de la République de Clermont-Ferrand, l'homme qui a tué trois gendarmes dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Just (Puy-de-Dôme) était "extrêmement déterminé à faire un carnage".

Football - L'Olympique Lyonnais a achevé l'année en beauté en s'emparant de la première place de la Ligue 1 à la différence de buts, en vertu d'une large victoire contre Nantes ce mercredi (3-0). Le FC Nantes où va débarquer Raymond Domenech.