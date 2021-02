publié le 17/02/2021 à 07:21

Nouveau Conseil de défense sanitaire ce mercredi 17 février à l'Élysée. Pour une fois, on est un peu moins sur le qui-vive, on ne redoute pas de mauvaises nouvelles supplémentaires. C'est comme si un petit rayon de soleil se dessinait en ce moment dans le ciel de l'exécutif : les derniers chiffres Covid sont plutôt orientés à la baisse.

La meilleure preuve que l'humeur s'améliore c'est la fin de la punition pour les ministres, qui peuvent à nouveau s'exprimer librement dans les médias. Ces dernières semaines, le président leur avait ordonné de la mettre en veilleurs après une série de bêtises racontées sur les vaccins.

Au sein de la Macronie, on a l'impression d'avoir réussi son coup. La majorité n'a pas assez de superlatifs pour saluer la clairvoyance d'Emmanuel Macron dans sa décision de ne pas reconfiner il y a un peu plus de 15 jours.

Mais face à la progression des variants du coronavirus, combien de temps peut durer cette petite accalmie ? Autour du chef de l'État on ne se fait trop d'illusions, on sait qu'un troisième confinement sera peut-être un jour nécessaire, comme une arme de dernier recours. Objectif affiché par un cadre de La République en Marche : "si on arrive à gratter encore un peu de répit jusqu'à la fin des vacances scolaires, dit-il, ce sera déjà pas mal."

À écoute également dans ce journal

Présidentielle 2022 - On pourra peut-être voter de manière anticipée à la prochaine présidentielle. Le gouvernement a déposé à la dernière minute un amendement surprise dans un texte qui doit être examiné demain au Sénat. Il prévoit la mise en place machines à voter dans certains bureau de vote.



Justice - Au procès de Georges Tron, 5 ans de prison dont 3 avec sursis ont été requis contre le maire de Draveil, jugé pour viols et agressions sexuelles sur deux anciennes employées municipales. Le verdict est attendu dans la journée.

Football - Le PSG a littéralement atomisé le Barça hier soir au Camp Nou. Victoire éclatante 4 buts à 1 avec un Mbappé étincelant qui a marqué par trois fois.