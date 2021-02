et Dominique Tenza

publié le 17/02/2021 à 05:40

Le gouvernement a déposé mardi 16 février au Sénat, un amendement destiné à permettre le vote par anticipation pour la prochaine élection présidentielle en 2022. Si cet amendement, ajouté au dernier moment, est adopté par les parlementaires, ce serait une première en France.

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, ne veut pas en entendre parler. "C'est vraiment choquant. C'est choquant d'abord sur la forme parce qu'on parle quand même de l'élection présidentielle", dit-il. Selon lui, "c'est un risque de manipulation électorale".

"À qui profite le crime ? Quel est le mobile, quel est le motif d'un dépôt si précipité d'un amendement du gouvernement à la dernière minute ?", s'interroge Bruno Retailleau, ajoutant que "ça ne peut qu'accroitre la fatigue démocratique, la défiance".

À écouter également dans ce journal

