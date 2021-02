"Elle est nulle" : Gérald Darmanin étrille Marine Le Pen sur RTL

publié le 16/02/2021 à 09:22

Lors de leur débat télévisé sur France 2 jeudi 11 février 2021, le ministre de l'Intérieur a accusé à plusieurs reprises la présidente du Rassemblement national (RN) et candidate à l'Élysée de "mollesse", contre l'islamisme notamment. Une saillie qui a semé le trouble jusque dans les rangs de la majorité, gênée de voir le locataire de Beauvau afficher une ligne plus dure que celle de Marine Le Pen.

"J'ai combattu le Front national tout au long de ma vie politique", tient à rappeler Gérald Darmanin sur RTL, mardi 16 février 2021. "C'est vrai qu'elle n'est pas gentille, c'est vrai que c'est une ennemie de la République, mais ça ne suffit pas", poursuit-il, avant de rappeler qu'Emmanuel Macron lui-même avait débattu face à Marine Le Pen lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017. Une confrontation qui a permis de montrer à quel point "Marine Le Pen était nulle pour organiser le pouvoir dans le pays".

"Quand il n'y a plus de problème, il n'y a plus de FN"

Le ministre ne cache pas son souhait de voir les électeurs de Marine Le Pen voter pour La République en Marche aux prochaines élections et qu'"ils comprennent que nous pouvons répondre à leur colère". Pour l'ex-maire de Tourcoing (Nord), Marine Le Pen "vit des problèmes" et "ne veut pas les résoudre", car "quand il n'y a plus de problème, il n'y a plus de Front national".