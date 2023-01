Alors que les syndicats se mobilisent après la présentation de la réforme des retraites ce mardi 10 janvier, côté politique aussi, la bataille s'engage. Tandis que Les Républicains se disent satisfaits d'avoir été entendus sur la hausse de la pension pour les retraités, la gauche, unanime, appelle à se mobiliser. Le RN, par la voix de Marine Le Pen, dénonce une réforme injuste.

Pour le gouvernement, la bataille de communication débute. Dès 8h ce mercredi matin, Élisabeth Borne et ses ministres plongeront dans une ambiance "veillée d'armes" face aux questions en rafale des députés de la majorité. Car ce sont ces élus qui vont devoir vendre cette réforme dans leurs circonscriptions, et seront ainsi en première ligne pour répondre aux craintes, aux inquiétudes des Français. Il faut donc s'assurer qu'ils ont bien compris le texte.

Une pédagogie qui a déjà débuté mardi soir, puisqu'une poignée de parlementaires a déjà été reçue en catimini à Matignon. Là aussi, pour distiller éléments de langage et bonnes formules. Car désormais, tout l'enjeu est de convaincre la population de l'utilité de cette réforme, et si possible, avant les grandes manifestations.

Selon nos informations, pour accompagner cet exercice de pédagogie, les équipes de la Première ministre ont commandé spécialement un tract au parti présidentiel Renaissance. Il devrait être distribué sur tous les marchés de France dès ce week-end. Les débats au parlement débuteront la première semaine de février.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Que faut-il réellement attendre de la réforme, présentée ce mardi par le gouvernement à l'Assemblée nationale ? Voici ce qu'il faut en retenir.

Fait divers - Mehdi, un détenu de 25 ans incarcéré à Saint-Étienne, a été massacré par un nouveau codétenu, psychiatriquement instable. Sa mère témoigne de sa détresse et de sa colère sur RTL.

Football - Noël Le Graët, le président de la FFF va-t-il être poussé vers la sortie ? Le Comex de la fédération se réunit ce mercredi, à 11h, pour discuter du sort du président.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info