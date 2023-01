DOCUMENT RTL - Sarah, la mère de Medhi, tué en prison, témoigne : "Ce monstre a mutilé mon enfant"

"Il avait pour projet de se marier et était heureux. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'un monstre partage sa cellule." Sarah, la maman de Mehdi, 25 ans, victime d'un tabassage et d'actes de barbarie par son codétenu de la prison de La Talaudière, dans la Loire, raconte le supplice de son fils, mort le 28 décembre dernier. Condamné pour trafic de stupéfiants, il bénéficiait d'un régime de semi-liberté et devait être libéré en avril.

Mais ce soir de décembre, "ce monstre s'est permis de tuer mon enfant, de le mutiler, de l'assassiner", déplore Sarah sur RTL, désignant son codétenu. "Il lui a découpé les extrémités de la bouche et le contour des yeux. Il avait un trou sur le front et dans le cou, 17 agrafes dans le crâne. C'était une vraie scène d'horreur", décrit-elle avec beaucoup d'émotion. "Je suis aide-soignante et j'en ai vu des choses durant ma carrière, mais là, c'est de la barbarie pure ! C'est inexplicable", lâche-t-elle.

"Il a pris le temps de faire des découpes sur le visage de mon enfant"

La maman explique que ses autres codétenus ont crié pour donner l'alarme, "mais personne n'est venu et [son agresseur] a pris le temps de faire des découpes sur le visage de mon enfant". "Si les secours étaient arrivés plus tôt, il aurait pu, peut-être, être sauvé, veut croire Sarah. Je comprends qu'ils soient en sous-nombre et en sous-effectif, mais cela ne devrait jamais arriver. Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre", déplore-t-elle.

Mehdi, détenu mutilé par son codétenu Crédit : RTL

"C'est inadmissible que de telles choses arrivent dans nos prisons, en France, poursuit-elle. Ce sont des lieux qui sont censés être sécurisés et contrôlés. Je veux que Mehdi soit le dernier et que plus personne ne vive cela. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi", conclut Sarah.

Un juge d’instruction a été désigné et enquête. De son côté, la famille s’est constituée partie civile pour comprendre. Par ailleurs, à ce stade, aucune enquête administrative n’a été ordonnée.

