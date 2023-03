Les infos de 6h - Réforme des retraites : "Il faut un mouvement fort dans tout le pays"

Acte VII ce samedi 11 mars contre la réforme des retraites. 230 rassemblements dans toute la France et 1 millions de personnes attendues : rendez-vous à 14 heures sur le Vieux Port à Marseille, 14 heures à Lyon Place Jean Macé, 10h30 à Toulouse. À Paris, le cortège partira à 14 heures de la place de la République jusqu'à Nation.

Il y a ces mobilisations à répétition et une grève depuis maintenant plusieurs jours. La France n'a toutefois pas été mise à l'arrêt. Parfois très engagés dans la grève, plusieurs syndicalistes confient leur déception hors micro.

"Je suis déçu que la France ne soit pas bloquée, et que les Français ne prennent pas conscience de l'injustice de cette réforme", explique à RTL un militant à la RATP et gréviste de la première heure. "Aujourd'hui, il faut un mouvement fort dans tout le pays pour faire plier le gouvernement, renchérit-il, afin de motiver les troupes et ainsi mobiliser dans la durée. "C'est compliqué depuis le départ, car la problématique financière joue énormément", admet Patrice Clos de Fo transports et logistique.

"Tout donner"

La plupart des grévistes restent très motivés. Beaucoup pensaient, par exemple, que la grève reconductible allait mobiliser encore plus fortement. Tout en se félicitant néanmoins de la mobilisation lors des grandes journées de grève. "Il faut tout donner. C'est bientôt la fin d'un marathon", abonde un militant Sud Rail. Qui estime que "la semaine prochaine risque d'être décisive dans les assemblées générales."

Une autre mobilisation aura très vraisemblablement lieu le 15 mars, le jour de la commission mixte paritaire, où sénateurs et députés se réuniront pour tenter de trouver un accord sur la réforme des retraites, selon des sources parlementaires auprès de l'AFP.

À écouter également dans ce journal

Politique - Les débats sur la réforme des retraites vont reprendre ce samedi 11 mars à 9h30. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a dégainé la veille le "vote bloqué", aussi appelé l'article 44-3 de la Constitution qui permet au Sénat de se "prononcer par un seul vote sur l'ensemble de la réforme, en ne retenant que les amendements proposés par le gouvernement".

Incendies - Plus de 25 départs de feu ont été déclenchés par des rafales de vent en Corse et sur la Côte d'Azur. Des milliers de personnes ont été privées d'électricité.

Justice - Deux jeunes hommes ont été condamnés à de la prison avec sursis pour apologie du terrorisme. L'un d'eux a porté un maillot floqué au nom du terroriste Mohammed Merah.

