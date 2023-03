Sud : de nombreux départs de feu coupent l'électricité à des milliers de foyers

Les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse sont touchés depuis vendredi 10 mars par plus de 25 départs de feu, qui ont entrainé des coupures d'électricités dans des milliers de foyers. Les incendies ont été déclenchés par des vents violents.

Météo-France a placé les deux départements de la Côte d'Azur et la Corse en vigilance orange jusqu'au lendemain à 18 heures. Un vent allant jusqu’à 150 km/h a notamment balayé l'arrière-pays niçois. Les rafales les plus fortes, entre 140 et 200 km/h, sont redoutées en Corse, notamment sur le cap Corse. Deux personnes ont été légèrement blessées par les rafales de vent dans les Alpes-Maritimes.

Le gestionnaire du réseau d'électricité Enedis a communiqué à l'Agence France-Presse que vendredi 10 mars, 4.000 de ses clients ont été privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes, 2.000 dans le Var et 3.500 en Corse.

