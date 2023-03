Deux hommes condamnés pour avoir porté un maillot floqué "Mohammed Merah"

Le tribunal correctionnel de Colmar a condamné vendredi 10 mars deux jeunes hommes pour apologie du terrorisme. L'un d'eux a porté un faux maillot de football au nom du terroriste Mohammed Merah, et le second prévenu en a diffusé la photo sur Twitter. À l'issue de leur comparution immédiate, les deux prévenus ont été condamnés à 3 et 4 mois de prison avec sursis.

Le maillot en question a été confectionné en juin 2022, en reprenant l'aspect de celui du Toulouse FC. Le club toulousain avait qualifié ce maillot, dont l'image était diffusée sur les réseaux sociaux, d'"abject et honteux" en janvier dernier.

Ancien délinquant, Mohammed Merah avait basculé dans le fondamentalisme. Il avait mené en 2012 une série d'attaques à Montauban et Toulouse durant laquelle il avait tué trois militaires ainsi que trois enfants et un professeur d'une école juive. Il a par la suite été abattu par le RAID.



Les deux jeunes hommes devront également verser 500 euros de dommages et intérêts au bureau national de vigilance contre l'antisémitisme ainsi qu'au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

