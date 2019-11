Allemagne : la traque se poursuit après un cambriolage spectaculaire

publié le 27/11/2019 à 04:05

La cavale continue mardi 26 novembre pour les deux personnes qui ont dérobé, la veille, des bijoux en argent du XVIIIe siècle d'une valeur "inestimable", à Dresde dans l'Est de l'Allemagne.

Un porte-parole de la police a affirmé que la traque se poursuit bien que les forces de l'ordre ne disposent, pour le moment, "d'aucune piste" permettant d'identifier les auteurs. Sur place, elles ont cherché à obtenir des traces d'ADN. Un appel à témoins à également été lancé. La police a assuré faire un point sur l'état de l'avancé de son enquête en début d'après-midi du 26 novembre.

Volés peu avant 5 heures du matin lundi 25 novembre par au moins deux individus, les bijoux faisaient partie du musée Grünes Gewölbe ("Voûte verte"). Situé dans un château de la ville baroque, le bâtiment renferme l'une des plus importantes collections de trésors en Europe.

Un vol "très bien préparé"

Après s'être infiltrés dans l'enceinte du musée, les cambrioleurs auraient désactivé l'alarme et n'auraient mis que quelques minutes pour s'emparer de leur butin. Des bijoux, des pièces faits de pierres précieuses, une épaulette garnie de plus de 200 diamants, une boucle faite de plus de 600 brillants, une épée sertie de plus de neuf gros diamants et 770 plus petits, d'or et d'argent comptent parmi les absents selon la police.

C'est un préjudice d'une valeur historique et culturelle "inestimable" et non chiffrable, pour Marion Ackermann, directrice des collections d'art d'État de Dresde. La police a diffusée une vidéo des malfaiteurs, équipés de lampes de poche et de capuches, pénétrant dans la salle du musée. On y voit l'un des deux individus attaquer une vitrine à la hache. Un cambriolage "très bien préparé", a reconnu Jörg Kubiessa, directeur de la police de Dresde, sur la chaîne ZDF le soir du lundi 25 novembre. Il a évoqué la possibilité d'une "bande" criminelle.

C'est la deuxième fois que la police allemande est confrontée à un vol d'importance. Déjà en 2017, une pièce d'or géante de 100 kilos, d'une valeur d'environ 3,75 millions d'euros, avait été dérobée au Bode-Museum de Berlin.