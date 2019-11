publié le 06/11/2019 à 06:56

Les mesures concernant l'immigration, que le gouvernement doit annoncer mercredi 6 novembre, et qui devraient contenir l'instauration de quotas selon les métiers qui sont en manque de main-d'oeuvre en France, ne font pas l'unanimité. Un virage que dénonce la gauche, qui pointe la droitisation du gouvernement, et qui ne plaît pas non plus à Marine Le Pen.

"C'est de l’enfumage. C'est un mensonge. Le but du gouvernement c'est de laisser penser au'il a pris conscience de la préoccupation importante qui est celle de l'immigration chez nos compatriotes", attaque Marine Le Pen.

"Il tente d'apporter des réponses, mais qui sont encore une fois tout à fait dérisoires", a assuré la présidente du Rassemblement national. Par ailleurs, les demandeurs d'asile devraient se voir imposer un délai de carence de trois mois avant d'accéder à la Sécurité sociale de base, et les conditions du regroupement familial seraient durcies.

