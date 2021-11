Les infos de 6h - Présidentielle 2022 : Zemmour tiendra un meeting le 5 décembre au Zénith de Paris

Éric Zemmour était en déplacement en Grande-Bretagne vendredi 19 novembre. L'éditorialiste d'extrême-droite, toujours pas candidat, a rencontré des Français installé à Londres et en a profité pour annoncer la date et le lieu de son premier grand meeting.

"La croisée des chemins s'achève : le 5 décembre, la suite de l'histoire commence au Zénith de Paris" ", a ainsi écrit le polémiste sur Twitter. Un pas de plus vers la candidature d'Éric Zemmour, qui n'est plus un secret pour personne, alors que ce dernier enchaîne les contrevenues depuis une semaine et que son week-end dans la capitale anglaise britannique n'a pas eu la résonance qu'il souhaitait.

"On prend une grande salle parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir m'écouter", a expliqué l'éditorialiste pour justifier le choix du lieu de cette rencontre. Lors de ce "meeting de candidat à la présidentielle", comme l'a qualifié un proche, d'Éric Zemmour, son équipe attend 6.000 personnes.

La date du 5 décembre n'a pas été choisie au hasard : il s'agit du lendemain de la désignation du candidat des Républicains. "Un bon moyen de les parasiter", se réjouit un soutien. Éric Zemmour ne devrait cependant pas annoncer sa candidature lors de cet événement, mais quelques jours auparavant dans une forme inconnue que son équipe souhaite percutante.

