Les infos de 12h30 - Coronavirus : le nombre de classes fermées au plus haut depuis la rentrée

L'Autriche a annoncé un reconfinement général dans tout le pays dès lundi en raison du regain de l'épidémie du coronavirus, mais le sujet n'est pas à l'ordre du jour en France, pas même pour les non-vaccinés, a dit ce vendredi matin Emmanuel Macron dans les colonnes de La Voix Du Nord. Les chiffres sont en revanche surveillés de près, celui du nombre de classes fermées notamment car il atteint son plus haut niveau depuis la rentrée.

En effet, c'est un peu plus de trois fois le nombre de classes qui ont fermées juste avant les vacances de la Toussaint : 4.048 cette semaine, au lieu de 1.246 le 22 octobre dernier. Les académies de Lille et Versailles sont d'ailleurs à plus de 300 classes fermées, pour Bordeaux, Créteil, Nantes, Grenoble et Lyon, ce sont plus de 200 classes. Sur l'ensemble du territoire cela fait 0.8% de classes fermées, et28 écoles soit 0.05% des établissements.

Par ailleurs, le nombre d'élèves positifs a aussi été multiplié par trois, on a dépassé 10.000,

et trois fois plus de personnels, d'enseignants : 776 cas covid cette semaine. Dans la population générale, les chiffres hebdomadaires de Santé publique France indiquent une hausse du taux d'incidence dans toutes les classes d'âge. Elle est notable chez les enfants jusqu'à l'âge de 9 ans.

Au sein de l'école primaire, la règle, c'est la fermeture de la classe dès l'apparition d'un cas positif, sauf dans 10 départements pilotes, où une équipe mobile de laboratoire se déplace afin de tester l'ensemble de la classe, et les élèves négatifs peuvent ainsi continuer de suivre les cours à l'école. Ce système a permis par exemple dans le Rhône d'éviter la fermeture de 67 classes cette semaine.

