INFO RTL - Coronavirus : les autorités s'apprêtent à élargir la troisième dose

La HAS a rendu, vendredi 19 novembre, un avis qui préconise une dose de rappel pour les adultes de 40 ans et plus. Rappel qui doit être effectué six mois après avoir complété son premier schéma vaccinal et avec les sérums à ARN messager tels que les vaccins Moderna et Pfizer.

Pour l'instant, seuls les plus de 65 ans et les personnes à l'immunité fragile sont éligibles. Les plus de 50 ans doivent pouvoir recevoir leur 3e dose à partir du 1er décembre, lorsqu'ils ont reçu la 2e depuis au moins 6 mois. .

En déplacement dans le Nord, le président de la République Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne serait pas étonné qu'un avis soit publié rapidement. Interrogé sur la troisième dose, il a rappelé que "les pays qui décident un confinement sont bien souvent des pays qui n’ont pas mis en place le pass sanitaire et qui sont moins vaccinés que nous".

"On doit d’abord continuer à convaincre nos compatriotes qui ne sont pas vaccinés. L’épidémie repart, protégez-vous et vos proches. J’ai besoin de toutes et tous. Ensuite, accélérons le rappel vaccinal pour les plus de 65ans et les fragiles. Mon souhait c’est qu’on puisse ouvrir le plus vite possible ensuite ce rappel vaccinal par tranche d’âge aux moins de 65 ans" avait ensuite expliqué le chef de l'État.