Il va donc commencer à faire très froid à partir de ce samedi 20 novembre en France. En plus de sortir des placards la doudoune triple épaisseur, il faut, plus sérieusement, adapter son comportement sur la route. Avec le froid, une batterie peut perdre plus d'un tiers de sa puissance, l'idéal est donc de pouvoir la recharger, ou la changer. N'hésitez pas pour cela à passer par un atelier.

"Une batterie, cela peut aller de 40 euros à 200 euros", estime Alexis Frerejean, fondateur de la start-up Vroomly. "Ce qu'on vous conseille par-dessus tout, c'est d'aller voir un garagiste car la main-d'oeuvre pour changer une batterie est très faible, entre 15 et 30 euros, ça vaudra toujours le coup pour qu'il puisse vous aiguiller", explique-t-il.

Autre souci, le givre sur le pare-brise, attention à ne pas jeter de l'eau chaude car le choc thermique risque de le fendre. Le mieux, c'est de gratter, et de prévenir la veille en mettant une bâche. Enfin, si votre serrure est gelée, évitez la méthode "Bronzés font du ski", mais privilégiez un aérosol de dégivrage que l'on trouve en centre auto pour une dizaine d'euros.

À écouter également dans votre journal

Faits divers - Neuf plaintes ont récemment été déposées par des jeunes femmes qui affirment avoir été droguées au GHB. Le sujet reste souvent tabou dans les bars.

Emploi - Après le confinement, beaucoup de serveurs ne sont pas revenus travailler. Résultat : des établissements sont obligés de fermer certains soirs.

Football - En pleine tourmente, les filles du PSG se sont qualifiées ce jeudi pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant le Real Madrid 2-0.