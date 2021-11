La candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, s'est déplacée à Tulle aux côtés de François Hollande, samedi 6 novembre. "Venir ici, c'est déjà gagner", a lancé l'ancien président qui a passé le témoin à la maire de Paris. Sur place, les militants ont chaleureusement accueilli Anne Hidalgo et François Hollande.

La candidate a remercié l'ancien président pour son soutien et affirmé sa confiance envers les militants. "On va être présent et on va porter nos valeurs y compris après ce moment très difficile que nous venons de traverser. Plus que jamais, nous avons besoin de la gauche, des socialistes et du parti socialiste pour traverser", scande l'élue parisienne sous les applaudissements.

Beaucoup de militants la soutiennent parce qu'ils croient en elle, "elle fait un début de campagne, elle se déplace partout en France, des militants se mobilisent de plus en plus chaque jour donc on a bon espoir pour la suite", affirme l'un de ses soutiens. D'autres restent encore à encore, comme Jean et ses 30 ans de carte au parti. "Bien sûr que c'est pas facile, le PS est descendu tellement bas, ça sera dur. Mais bon, elle a été désignée par le parti". Il aurait aimé une union de la gauche pour cette présidentielle mais à six mois de l'élection, c'est un peu tard pour y penser, a souligné François Hollande.

