"Une Ambition intime" : "Valérie Pécresse est solide", selon Nicolas Sarkozy

Des mots qui auront surement leur poids dans la campagne. Invitée de l'émission Une Ambition intime, diffusée sur M6 le 7 novembre, Valérie Pécresse est longuement revenue sur son engagement politique. La candidate à l'investiture Les Républicains a aussi levé le voile sur sa vie privée, en évoquant ses relations avec sa famille.

Valérie Pécresse a été ministre de l'Enseignement supérieur, du Budget et aussi porte-parole du gouvernement sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Interrogé sur la candidate, l'ancien président de la République évoque une personnalité politique "sérieuse". "Elle connaît ses dossiers, elle fait le boulot. Par moment, j'aurais souhaité qu'elle ait plus de fantaisies mais Valérie Pécresse est solide", ajoute-t-il.

La présidente de la région Île-de-France revient sur cette période au gouvernement. "A l'époque, lui (Nicolas Sarkozy, ndlr) avait ses chouchoutes. C'était ses groupies à lui et qu'il avait fabriquées. Moi, j'étais la chiraquienne et je n'avais pas de protecteur. Elles pouvaient faire pas mal d'excentricités, elles étaient toujours pardonnées", se souvient-elle.

"Moi la fantaisie, je ne m'y suis pas autorisée pas parce que j'étais une enfant adoptée. On est entré dans la famille parce qu'on a été sage et qu'on faisait le boulot. Je suis plus créative depuis que je suis présidente de région", raconte-t-elle.