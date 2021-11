D'une efficacité redoutable, le Brésilien Neymar a survolé les débats samedi soir à Bordeaux (3-2) en livrant son meilleur match depuis très longtemps sous les couleurs du PSG. En vue et décisif le week-end dernier face à Lille sur le but tardif mais vainqueur d'Angel Di Maria (2-1), à son aise à Leipzig (2-2) mercredi en Ligue des Champions, "Ney" a fini sa semaine en fanfare.

Les critiques le visant étaient "injustes", avait estimé son directeur sportif et compatriote Leonardo, lui, a répondu sur le terrain. D'abord alerté sur la gauche de l'attaque parisienne, sa zone de prédilection, le Brésilien s'est légèrement recentré et malgré la présence de deux défenseurs face à lui, a ajusté Benoît Costil d'une frappe limpide petit côté (26e).

Un but qu'il a fêté en rendant hommage sur un tee-shirt sous son maillot à la chanteuse brésilienne Marilia Mendonça, décédée vendredi dans un accident d'avion et pour laquelle il a eu ces mots : "je serai votre éternel fan, reine de la souffrance. RIP MM".

Proche du triplé

Neymar a remis ça avant la pause, au même endroit ou presque, mais cette fois après un une-deux de toute beauté avec Kylian Mbappé. On ne pourra pas dissocier à cette réussite l'international français, à l'origine déjà de l'ouverture le démarquant pour son premier but, à la talonnade-remise magique donc sur le second, et qui a parachevé le succès des joueurs de la Capitale sur un contre express initié par Ander Herrera avec Georginio Wijnaldum à l'offrande (3-0, 62e).

De quoi donner des ailes à l'ancien joueur du Barça qui, hormis sur un ballon perdu au quart d'heure face à Enock Kwateng à 25 mètres de sa cage et qui aurait pu couter cher à ses couleurs, n'a plus commis beaucoup de fausse note. Toujours actif après la pause, inspiré dans l'orientation et l'animation du jeu, s'amusant du pauvre Kwateng, Neymar n'a pas été loin du coup du chapeau sur un débordement long de ligne mais sa tentative du gauche en angle fermé n'a pas trompé Costil, bien sur ses appuis cette fois (55e).