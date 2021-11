Alors que le nombre de malades explose chez notre voisin allemand et que l'Autriche impose l'obligation d'être vacciné ou guéri de la Covid-19 pour avoir accès aux restaurants ou aux lieux culturels, en France la reprise épidémique se confirme un peu plus chaque jour. Emmanuel Macron a par ailleurs prévu de prendre la parole mardi prochain, car la vaccination plafonne et qu'il y a un relâchement des gestes barrières.

Les indicateurs ne baissent plus et certains même augmentent. Le taux d'incidence par exemple, son seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants, il atteint aujourd'hui les 68 cas pour 100.000 habitants. C'est toujours moins que lors des précédents vagues mais cela faisait des semaines que ce seuil n'avait pas été franchi. Cela entraîne aussi des hausses sur les autres indicateurs, +10% d'amissions en soins critiques et même +14% sur les décès hospitaliers.

Ces chiffres restent toutefois beaucoup plus bas que ceux qu'on a connus par le passé, notamment les décès qui ont baissé grâce à la vaccination. En jetant un rapide coup d'œil sur les courbes, on se rend compte que a dernière fois que tous les indicateurs étaient à ce même niveau, c'était en début septembre 2020, à l'aube de la deuxième vague.

