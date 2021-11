Présidentielle 2022 : dans son fief de Tulle, Hollande "passe le témoin" à la candidate Hidalgo

François Hollande et Anne Hidalgo à Tulle, samedi 6 novembre 2021.

"C'est pour gagner que je suis là". La maire de Paris Anne Hidalgo, candidate aux prochaines élections présidentielles, s'est déplacée à Tulle aux côtés de François Hollande, samedi 6 novembre. L'ancien président socialiste a tenu à apporter son "soutien" à la socialiste lors de ce "un passage de témoin" alors que l'élue tente de donner un énième coup d'accélérateur à une campagne présidentielle qui peine à décoller, avec 5% des intentions de vote, d'après les sondages.

Un chiffre qui ne semble pas inquiéter M.Hollande, lui-même loin d'être favori avant de finir à l'Élysée en 2017. "C'est très bon signe", a-t-il dit, estimant que "venir ici, c'est déjà gagner".

Interrogé sur la campagne balbutiante de la maire de la capitale, l'ancien dirigeant insiste: "Ça patine où ? La campagne n'a pas encore commencé !". Et de renchérir : "Là on se met en route, c'est l'objet de notre visite, la campagne commence véritablement, selon mon expérience, mi-janvier". D'après lui, Anne Hidalgo "a encore le temps pour convaincre les Français."

Un déplacement conjoint "pour s'enrichir"

"Comment allez-vous ?", "Ça va?", "Les enfants vont bien?": chez lui à Tulle, où il possède une maison, François Hollande se montre très à l'aise dans des rues qu'il connaît par coeur.

Les deux politiques ont ainsi visité le marché de Tulle, entre étals de fromages, viandes et autres vendeurs de primeurs. Un déplacement conjoint "pour entendre et s'enrichir" au contact des 15.000 habitants de la ville dont M. Hollande fut le maire entre 2001 et 2008, a expliqué la maire de la capitale.

La candidate socialiste, toujours accompagnée de l'ex-président, doit se rendre dans la soirée à la Fête de la Rose à Malemort, un village près de Brive-la-Gaillarde, après une séance de dédicaces dans l'après-midi à la Foire du Livre de Brive.