Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et vice-président de la mission d'information parlementaire Covid-19

et AFP

publié le 11/05/2021 à 11:52

Une nouvelle tribune de militaires a été publiée dimanche soir, cette fois-ci ouverte aux signatures, moins de trois semaines après la première qui avait déclenché une vive controverse. Comme la précédente, cette tribune fait réagir les politiques et ce mardi, c'est le député LR des Alpes-maritimes Éric Ciotti qui s'est exprimé à ce sujet.

Dans cette tribune publiée par Valeurs Actuelles, les militaires appellent à agir "pour la survie de notre pays". "Bien sûr que je partage le constat" dressé par les militaires, a affirmé le député LR sur RMC. "Donc moi je soutiens cette tribune et je la signe", a-t-il ajouté. "Il y a un procès permanent, dès qu’on émet une idée, un constat, on est d’extrême-droite. Je refuse cette caricature et cette limitation du débat politique", déclare encore le député des Alpes-maritimes.

Dans un texte adressé à Emmanuel Macron, les auteurs de cette tribune écrivent : "Agissez, Mesdames et Messieurs. Il ne s’agit pas, cette fois, d’émotion sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s’agit pas de prolonger vos mandats ou d’en conquérir d’autres. Il s’agit de la survie de notre pays, de notre pays".