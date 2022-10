Pénurie de carburants : 71% des Français estiment que la crise a mal été gérée

Depuis plusieurs semaines, la France est plongée dans une crise des carburants. Si la situation commence à s'améliorer avec moins de 17% des stations-service touchées par une pénurie, celle-ci plombe tout de même la popularité d'Emmanuel Macron. Selon les résultats de notre sondage exclusif BVA, révélés vendredi 21 octobre, 71% des Français estiment que la crise a mal été gérée.

Face à ces chiffres sans appel, un membre de la majorité ne tente même pas de nier l'évidence. "On a merdé sur les carburants et on le paye cash", avoue-t-il. Cependant, le mal est peut-être encore plus profond pour le chef de l'État : au-delà des grèves du moment, tout le début de son deuxième mandat est jugé avec sévérité.

Ainsi, un tiers des Français a l'impression qu'Emmanuel Macron est moins à l'écoute qu'avant, alors qu'il répète les mots "dialogue" et "concertations" à tout bout de champ. La moitié des personnes interrogées pense également que le président ne sait pas bien où il veut aller.

Sincérité, proximité, compétences... tous les indicateurs sont en baisse. Une attente apparait par ailleurs clairement sur les salaires, sujet prioritaire. Mais là aussi, notre panel juge qu'Emmanuel Macron ne s'en occupe pas suffisamment.

À écouter également dans ce journal

Politique - Élisabeth Borne a de nouveau employé l'article 49.3 de la Constitution jeudi 20 octobre pour adopter le budget de la Sécurité sociale.

Disparition - Les parents de Lola, découverte morte dans une malle à Paris, ont appelé jeudi 20 octobre à la "dignité" et au "respect" avant les obsèques de la fillette.

International - La Première ministre britannique Liz Truss a démissionné de son poste jeudi 20 octobre après 44 jours passés à Downing Street.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info