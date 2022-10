Les infos de 5h - Vacances de la Toussaint : l'hôtellerie victime des pénuries d'essence

"Les Français peuvent partir confiants en vacances", c'est ce que dit Élisabeth Borne dans les colonnes de Libération, ce vendredi 21 octobre. La promesse d'un retour à la normale dans les stations-service est en passe d'être tenue, même si 17 % d'entre elles ont toujours des problèmes d'approvisionnement. Ce qui a dû en décourager plus d'un, beaucoup ont préféré annuler leurs séjours.

Pour la plupart des hôteliers, le mal est déjà fait, comme l'explique Christian Peudevin, qui est gérant de l'hôtel Saint-Hubert, à Cour Cheverny : "C'est catastrophique, c'est annulation sur annulation. Pour l'instant, on n'est même pas à 40 % de l'hôtel, alors qu'on devrait être autour de 80-90 % à la Toussaint (...) Ce qui a été annulé est perdu", indique-t-il. Il espère se rattraper avec la restauration et une clientèle locale.

Charles-Antoine de Vibraye, propriétaire du château de Cheverny, se veut, au contraire, plus optimiste : "C'est depuis hier matin, tout d'un coup, on n'est plus dans un phénomène de panique. Les gens savent qu'ils pourront se déplacer." Les visiteurs pourront profiter des décorations inspirées par la saison : "On se repose et on prend le temps d'admirer les choses avant le tunnel de l'hiver (...) C'est la parfaite saison de transition", conclut-il.

À écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron - Sept Français sur dix jugent que la pénurie d'essence a été mal gérée par l'exécutif. Selon un sondage BVA pour RTL, Emmanuel Macron perd 7 points pour se retrouver à 36 % de bonnes opinions.

Meurtre de Lola - Ce jeudi soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place Denfert-Rochereau pour rendre hommage à la jeune Lola, tuée la semaine dernière? Un rassemblement organisé par une association proche d'Éric Zemmour.

Royaume-Uni - La droite se donne une semaine pour désigner un nouveau Premier ministre, après la démission de Liz Truss, au bout de 44 jours seulement.

