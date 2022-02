Le Nouvel An chinois débute ce mardi 1er février en Chine, on célèbre l'année du tigre. Pour cette occasion, des dizaines de millions de travailleurs retournent dans leur village pour les célébrations. Il s'agit de la plus grande migration humaine au monde. Et st cette année, les autorités ont maintenu les festivités, elles s'inscriront sous le signe de la Covid-19.

À la gare du sud de Pékin, des millions de voyageurs font la queue avant de passer les contrôles de sécurité : passe sanitaire, test PCR, l'année du tigre commence aujourd'hui. Coup d'envoi de la fête du Printemps, la réunion la plus importante de l'année en Chine.

Pour certains, comme cette Pékinoise, c'est leur premier voyage depuis deux ans. "Pour aller dans notre famille, nous avons dû prévenir les autorités et après être arrivé à la maison, nous devons encore faire trois tests. Nous avons déjà demandé les autorisations pour voyager", explique-t-elle.

Fuir Pékin, c'est l'obsession de tous les voyageurs. La capitale chinoise connait actuellement son plus grand nombre de contaminations depuis huit mois. Elle est en partie bloquée par d'importantes restrictions, liées aux Jeux Olympiques qui débutent vendredi. La mairie a demandé aux habitants de rester chez eux autant que possible, mais les voyages cette année, sont déjà en hausse, de plus de 20% par rapport à l'année dernière.

