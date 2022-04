Machines sous vide : de nouvelles armes anti-gaspillage ?

Jusqu’ici réservé aux professionnels, un nouvel appareil se fait une place dans nos cuisines : la machine à mettre les aliments sous vide ! C’est le carton du moment : il s’en est vendu des centaines de milliers en France en 2019. Un produit en phase avec nos nouveaux modes de vie : surfant sur l’anti gaspi, le "fait maison’’ et la tendance du ‘’batch cooking" : cuisiner le week-end les plats pour la semaine.

Mais peut-on préserver longtemps leur fraicheur, et leur saveur ? C’est la promesse de ces nouveaux ustensiles de cuisine. Ces machines peuvent prolonger la durée de vie des aliments jusque 5 fois plus qu’au frigo. Venu des USA, le phénomène déferle en France et on trouve des machines à tous les prix : 28 euros pour l’entrée de gamme avec Lidl jusqu’à plusieurs centaines d’euros, comme celle du leader américain Foodsaver ou du Français Guy de Marle.

Comment fonctionnent ces engins ? Goût, hygiène, les promesses sont-elles toujours tenues ? Gadget ou nouvel équipement indispensable, avec quels arguments les fabricants se battent-ils pour nous convaincre de l’adopter ?

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…