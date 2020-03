publié le 16/03/2020 à 06:58

54%. C'est un chiffre d'abstention inédit pour des élections municipales en France. Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, les électeurs et électrices ont déserté les urnes dimanche 15 mars pour le premier tour. Si bien que plusieurs personnalités de tous bords politiques ont appelé le gouvernement et le président de la République à reporter le second tour des élections, qui doit avoir lieu dimanche prochain.

C'est le cas de Yannick Jadot, député européen écologiste, ou d'Alexis Corbière, député de la France insoumise : "Il faut sans doute reporter le second tour", a déclaré ce dernier après la publication des résultats.

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a, elle, appelé à "considérer comme acquises les élections" et notamment les victoires des candidats, et "reporter les autres quand l’épidémie sera jugulée".

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - L'inquiétude dans la région Grand-Est grandit. Les médecins de Strasbourg et de sa région notent une multiplication des cas de Covid-19 et appellent les malades à rester chez eux.

Municipales - Les résultats se précisent. À Paris, Anne Hidalgo est largement en tête devant Rachida Dati et Agnès Buzyn. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Action et Comptes publics, a été élu dès le premier tour à Tourcoing. Une vague verte s'est emparée de plusieurs villes comme Strasbourg ou Bordeaux.

Coronavirus - Avec le confinement, quels commerces restent ouverts ? Restent ouverts les hyper et supermarchés, les supérettes, les commerces indépendants comme les boulangeries et les stations-service, ainsi que les pharmacies et parapharmacies. Par ailleurs, la vente à distance est autorisée.