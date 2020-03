publié le 14/03/2020 à 07:46

Donald Trump qui prend enfin la mesure de la crise sanitaire mondiale. Jusqu'ici le patron de la Maison Blanche avait estimé que son pays était protégé. Sauf que l'épidémie a pris ses quartiers Outre Atlantique. Au moins 47 morts sur le sol américain. Plus de 2000 cas. Du coup, Trump met les moyens, casse la tirelire, pour le plus grand bonheur de Wall Street.

Jamais le Dow Jones n'a gagné autant de points en une seule séance. Wall Street reprend les 10% perdus jeudi 12 mars, ça s'est accéléré dans la dernière demi-heurequand le président Trump a annoncé l'état d'urgence, ce qui a principalement pour effet de débloquer une cinquantaine de milliards de dollars d'aide fédérale pour gérer la crise.

Il promet une multiplication des tests pour le virus, certains se feront sur des parkings de supermarché, sans sortir de voiture. Il a été beaucoup critiqué ici pour le retard pris pour la fabrication de tests, mais le président refuse de prendre toute responsabilité. Certains se demandent si cette impréparation est liée au fait qu'il a systématiquement minimisé le danger du virus jusqu'à cette semaine.

Par ailleurs il envisage d'ajouter le Royaume-Uni à la liste des pays interdits de voyage vers les États-Unis. Et après qu'au moins deux personnes qui étaient avec lui samedi, chez lui à Maralago, ont été testé positifs, le président annonce qu'il va probablement se faire tester mais refuse de se mettre en quarantaine, contrairement à d'autres participants à ce dîner.

Donald Trump qui prend la mesure des choses mais continue de serrer des mains, comme il l'a fait hier soir, vendredi 13 mars, lors de sa conférence de presse.

À écouter également dans ce journal

Trudeau en quarantaine - Chez le voisin canadien, le Premier ministre Justin Trudeau est placé à l'isolement. Son épouse a été testée positive au Covid-19.



KLM supprime des emplois - L'Europe se verrouille. La Pologne ferme ses frontières aux étrangers. Idem au Danemark. Le Maroc boucle ses liaisons aériennes et maritimes vers la France et l'Espagne. Conséquence économique de tout cela : la compagnie aérienne néerlandaise KLM annonce la suppression de 2.000 emplois pour faire face à l'impact de la pandémie.



Le télétravail recommandé - Les ventes de PC s'envolent : +20% pour certaines marques. Les entreprises équipent leurs salariés... Le télétravail recommandé par exemple à la SNCF et à la RATP. Il y aura moins de personnel, moins de voyageurs, et du coup moins de trains et de métro en circulation. L'offre est ainsi réduite à partir de lundi 16 mars.