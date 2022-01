Une nouvelle polémique qui tombe au plus mal pour le ministre de l'Éducation nationale. Déjà très critiqué pour les multiples protocoles sanitaires dans les écoles, Mediapart a révélé que Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza jusqu'au 2 janvier dernier. Les nouvelles consignes sanitaires pour les établissements scolaires ont donc été détaillées depuis cette île des Baléares.

Ce séjour passe très mal au sein du gouvernement, où Jean-Michel Blanquer est déjà fragilisé, et choque les enseignants qui se préparent à une nouvelle journée de grève. "Si ces informations sont confirmées, le symbole est vraiment terrible en terme de désinvolture et de légèreté, une fois de plus, dans la gestion de la crise sanitaire", dénonce au micro de RTL Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, le syndicat majoritaire des professeurs de collèges et lycées.

"Évidemment, tout le monde a le droit de prendre des vacances, mais on était quand même dans un contexte très particulier", estime celle qui rappelle que "Jean-Michel Blanquer a dit qu'il voulait coller au plus près des réalités et que c'est la raison pour laquelle il annonçait son protocole au dernier moment". "On n'avait pas imaginé que coller au plus près des réalités était être à plusieurs milliers de kilomètres de la France" pendant "qu'on se demandait comment on allait faire à la rentrée", commente Sophie Vénétitay.

De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a confirmé l'information. Il assure que le ministre a travaillé à distance depuis Ibiza, notamment une réunion en visioconférence avec le Premier Ministre et des arbitrages avec ses services au cours du week-end qui a précédé la rentrée scolaire.

