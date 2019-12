publié le 23/12/2019 à 06:58

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, à l'instar de ses collègues du gouvernement, devra rester "disponible" pendant les fêtes. La consigne est claire au sommet de l’État, quelques jours de congé ont été accordés, mais il n'y aura pas de vacances pour l'exécutif. En plein bras de fer social, la règle s'impose même encore un peu plus à ceux qui sont en première ligne.

Les ministres seront sur le pont, ou du moins prêts à y monter, en particulier ceux qui sont concernés par la grève. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État chargé des Transports restera ainsi à Paris et sera joignable à tout moment. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a de son côté programmé des déplacements. Ce lundi 23 décembre, elle se rend dans un EPHAD de la Croix-Rouge à Sartrouville, non loin de la capitale.

D'après un membre du gouvernement, les autres ministres ont participé à un tour de table, pour savoir qui devait impérativement partir et qui pouvait être disponible. Il n'était pas question de les priver de la traditionnelle "pause de fin d'année". Le Président lui-même prendra quelques jours, dans un lieu non communiqué par l'Élysée, et le Premier ministre sera entre Paris et le Havre.

Mais dès que cela sera nécessaire, les ministres devront intervenir dans les médias ou se donner à voir sur le terrain. Les Français ne doivent pas avoir l'impression que le pouvoir est aux abonnés absents.



