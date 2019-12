publié le 22/12/2019 à 07:44

Le soutien des Français à la grève contre la réforme des retraites commencerait-il à s'effriter ? En tout cas, selon un sondage Ifop réalisé pour le JDD, seulement 31% des personnes interrogées disent soutenir la grève contre sur le projet de réforme des retraites du gouvernement.C'est le plus bas niveau de soutien depuis le début du mouvement.



Si 31% des Français soutiennent le mouvement de protestation, 20% ont de la sympathie pour lui. Le taux de sympathie reste quant à lui stable. Un total de 51% d’avis positifs qui représente 3 points de moins par rapport à une précédente enquête menée par le même institut une semaine plus tôt. À l’inverse, ils sont 34% à se dire désormais opposés (19%) ou hostiles (15%) au mouvement de grève, soit 4 points de plus par rapport à la semaine dernière. 15 % se disent indifférents.

34% des Français opposés au mouvement

D'un point de vue politique, le soutien et la sympathie au mouvement de grève sont surtout marqués auprès des Français se sentant proches de la France insoumise (90 %), du Parti socialiste (66 %) et du Rassemblement national (58 %). 78 % des Français se sentant proches du parti présidentiel LREM et 62 % des Français se sentant proches des Républicains y sont opposés ou hostiles.

Par ailleurs, 69 % des Français (-1) pensent que le gouvernement ira "jusqu’au bout de cette réforme, sans céder aux mobilisations et aux grèves", contre 31 % (-1) à croire le contraire.

À écouter dans ce journal :

Grève SNCF - Macron appelle les grévistes à opérer une trêve de Noël depuis Abidjan. Face aux syndicats qui ne lâchent rien, le chef de l'État a déclaré avoir "confiance dans l'esprit de responsabilité de l'ensemble des personnels".

Intempéries - La tempête Elsa fait cinq morts en Espagne et au Portugal. Des vents violents et de fortes pluies provoqués par la tempête Elsa se sont abattus sur la péninsule ibérique dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins cinq morts en Espagne et un Portugal.

Football - Champion d'automne et solide leader, le PSG a terminé en fanfare son année 2019 face à Amiens en s'imposant 4-1 ce samedi 21 décembre. Mbappé a inscrit un doublé, Neymar et Icardi ont marqué. Mais Diallo et Thiago Silva sont sortis sur blessure.