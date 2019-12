publié le 22/12/2019 à 18:38

Des maisons dévastées, effondrées, les images sont impressionnante. Le village de Serres-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques n'a pas résisté au passage d'une tornade qui a tout emporté ce dimanche 22 décembre au matin. Une vingtaine d'habitations ont été touchées et quelques-unes sont presque complètement détruites.

De nombreux habitants de ce petit village vont devoir être relogés. L'un d'entre eux, Benjamin a eu la peur de sa vie. "Ce matin on était au lit avec mon épouse et mes enfants. Un souffle a duré une dizaine de secondes, on s'est réveillés, on n'avait plus de toit au-dessus de nous", explique-t-il au micro de RTL.

"Bien heureusement il n'y a pas eu de blessé, ni mon épouse ni les enfants, ni aux alentours. Ma maison ne ressemble plus à rien, je n'ai plus de baie vitrée ni de fenêtre. Le toit, il n'y a plus rien. On est en train de sauver ce qu'on peut sauver. On verra demain", a-t-il ajouté.

Dégâts suite à la tornade du 22/12 à Serres Sainte Marie(64)@SO_Pau pic.twitter.com/DSl9YtirvA — Quentin Top (@Quentin_TOP) December 22, 2019

