publié le 21/12/2019 à 18:45

Les intempéries qui s'abattent sur l'Hexagone ce week-end touchent particulièrement la Corse. Ce samedi 21 décembre, tous les cours d'eau autour d'Ajaccio, dont l'aéroport a été fermé et évacué à cause des conditions météorologiques dantesques, étaient sortis de leurs lits. En conséquence, plusieurs villages ont été inondés et notamment la petite commune d'Ocana, dont plusieurs habitations ont été détériorées. Au total, ce sont plus d'une vingtaine d'habitants du secteur qui ont dû être évacués par précaution et une personne a été légèrement blessée après l'effondrement du toit de sa maison.

Les inondations qui touchent en ce moment l'île sont historiques. Selon Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, "on annonce des crues centennales". Il alerte les habitants sur la suite des événements et sur la dangerosité de sortir de chez eux ce samedi soir, où les niveaux d'eau pourraient encore augmenter.

Dès la mi-journée, tous les habitants du secteur ont reçu un SMS d'alerte leur intimant de rester confinés chez eux au moins jusqu'à ce dimanche matin car la nuit qui arrive inquiète les autorités. Le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli n'avait jamais vu de telles intempéries : "On est sur des crues qui sont inédites dans ce secteur là. On est dans l'exceptionnel et l'extraordinaire face à ce schéma qui est tout à fait inédit". Par précaution, les autorités fermeront tous les accès d'entrée et de sortie d'Ajaccio à 21h ce samedi soir jusqu'à 9h demain matin.

