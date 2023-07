Le parquet de Marseille ouvre une nouvelle enquête concernant la période des émeutes, entre fin juin et début juillet. Un troisième dossier pour des faits de violences policières présumés : après la mort de Mohamed, 27 ans, le passage à tabac d'Eddy, 22 ans, cette fois, un autre jeune affirme avoir été touché à l'œil par des tirs de flashball.

Son avocat, Maître Aurélien Leroux, détaille pour RTL le récit de son client, Abdelkrim, un jeune homme de 22 ans : "Alors qu'il s'apprête à rejoindre un ami sur le Vieux-Port, il traverse la rue Saint-Ferréol, où un important de dispositif de police est en place", relate le Conseil.

Un dispositif destiné à endiguer les "actes de vandalisme qui ont lieu sur les commerces", précise Me Leroux. Et de poursuivre, précisant que son client ne "participe pas" aux émeutes, et "ne fait que traverser cette rue", jetant "un regard en direction d'un équipage de police à proximité".

La victime va perdre l'usage de son œil

"À ce moment-là, il va recevoir un tir de projectile dans l'œil gauche", raconte Maître Leroux, indiquant que le jeune homme, blessé, ressent alors "une douleur intense", faisant "quelques pas sur cette rue". Abdelkrim s'aperçoit qu'il "saigne abondamment, avant de perdre connaissance", explique son avocat.