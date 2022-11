Les Bleus sont arrivés au Qatar : J-5 avant le match contre l'Australie. Le sélectionneur Didier Deschamps a décidé d'appeler en renfort l'attaquant de Francfort Randal Kolo Muani, pour pallier le forfait de Nkunku. Il arrive ce jeudi matin à Doha.

Emmanuel Macron s'est lui exprimé dans la nuit du 16 au 17 novembre au sujet de cette Coupe du monde critiquée sur le respect des droits humains ou encore sur l'écologie.

"Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement", a-t-il lancé depuis Bangkok. "La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tous pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler", a ajouté le président de la République.

Emmanuel Macron a insisté sur le fait que "c'était une très mauvaise idée de politiser le sport", en rappelant que Paris allait organiser les Jeux olympiques en 2024.

À écouter également dans ce journal

Meurtre de Lola - Un dernier hommage a été rendu ce mercredi soir. Une marche blanche était organisée dans son quartier du XIXe arrondissement de Paris, un mois après son meurtre.

Guerre en Ukraine - Le monde a retenu son souffle mercredi, alors que la Pologne avait été touchée par un missile. Après beaucoup de confusion, le chef de l'OTAN a redit que l'hypothèse privilégiée est celle d'un tir ukrainien de ses forces antiaériennes qui cherchaient à se protéger des bombardements russes.

Musique - Depuis mars 2020, Céline Dion n'est plus apparue en public. Sa tournée avait dû être stoppée par la pandémie de Covid-19, et ses concerts n'avaient pas repris à cause de soucis de santé. Mais l'immense chanteuse va faire son grand retour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info