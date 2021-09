Coronavirus : il faut "aller vers la vaccination de tout le monde", estime Bernard Jomier

Les laboratoires Pfizer/BioNTech ont dévoilé ce lundi 20 septembre les résultats encourageants de leur étude sur les mineurs âgés de 5 à 11 ans, laissant présager des campagnes de vaccination dédiées aux plus petits. Ce mardi, Bernard Jomier, médecin généraliste et sénateur écologiste, s'en félicitait sur RTL.

"C'est une très bonne nouvelle, parce que ça va permettre, une fois que les autorités sanitaires l'auront confirmé, de pouvoir vacciner les enfants de moins de 12 ans, qui actuellement ne sont pas vaccinés et chez lesquels le virus circule beaucoup", dit-il. "On peut imaginer que d'ici la fin de l'année", on puisse le faire poursuit-il.

Bernard Jomier est également rapporteur d'une proposition de loi visant à instaurer la vaccination universelle obligatoire contre la Covid-19. "On est à un stade où il y a 9 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées et donc le virus peut continuer à circuler à un niveau beaucoup trop élevé", selon lui. "Il faut réduire ce niveau de circulation du virus pour mieux nous protéger".



"Prolonger indéfiniment le passe sanitaire n'est pas une bonne solution. Maintenant il faut penser la suite, c'est réduire la circulation du virus et aller vers la vaccination de tout le monde", explique encore le médecin.