Blessure de Lionel Messi : malaise au sein du PSG ?

L'image de Lionel Messi boudeur, remplacé ce dimanche lors de PSG-OL à un quart d'heure de la fin du match, a fait le tour du monde. Les explications de son coach, Mauricio Pochettino, expliquant un choix tactique, avait également suscité la polémique et laissé penser qu'un malaise allait s'installer au sein du club. L'annonce de la blessure de l'Argentin vient faciliter à postériori, le plan de communication de l’entraineur parisien.

"Au bord du terrain, on perçoit beaucoup de choses, on avait vu qu'il se touchait le genou, qu'il était gêné. On était très content de ses 75 premières minutes de match mais avec les informations que l'on avait, on a pris la décision de ce changement", a justifié Mauricio Pochettino en conférence de presse ce mardi 21 septembre.

Alors, pourquoi ne pas avoir évoqué dès dimanche cette possible blessure au genou ? Sans parler, d'affaire, c'est un premier petit couac de communication entre le club parisien et sa star, Lionel Messi.